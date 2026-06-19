Trump critica a Meloni después de que ella negara que le rogó tomarse una foto con él

Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recrudeció este viernes sus críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de que la dirigente denunciara como un "invento" la afirmación del mandatario de que ella le había suplicado una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. Al ser preguntado por NBC sobre la controversia, Trump no abordó la cuestión de la fotografía y aseguró que Meloni "era una gran admiradora". "Pero no la quiero como admiradora porque ella no estuvo allí, junto con el grupo de la OTAN, en lo relacionado con el estrecho", añadió, en aparente referencia a sus demandas para que los aliados europeos se involucren más en los esfuerzos de Washington para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

Meloni se declaró hoy "atónita" por las afirmaciones de Trump sobre un supuesto encuentro durante la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en el país galo. "Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", escribió Meloni en sus redes sociales. "Ni yo ni Italia suplicamos nunca", agregó la primera ministra. La reacción de Meloni respondió a una entrevista telefónica concedida por Trump al canal italiano La 7, cuya transcripción fue difundida por el medio. Según esa versión, el presidente estadounidense aseguró que la dirigente italiana le había pedido insistentemente una fotografía durante el encuentro de líderes en Francia. "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena", afirmó Trump, según la transcripción publicada por La 7. El mandatario añadió: "¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! No sé qué decir. ¡Me rogó que me tomara una foto conmigo! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!".