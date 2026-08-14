Fujimori lidera un simulacro nacional multipeligro que prepara a Perú ante terremotos

Perú.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, lideró este viernes el simulacro nacional multipeligro, el segundo de este año, que pone a prueba la preparación de la población y de las autoridades de emergencia ante distintos peligros, entre ellos un eventual sismo de magnitud 8.8 en Lima y la vecina provincia del Callao. Miles de peruanos salieron de sus casas y lugares de trabajo a las 15.00 hora local (20.00 hora GMT) hacia zonas seguras después de que sonaran las alarmas de teléfonos móviles, sirenas, bocinas y silbatos en edificios públicos y privados. Fujimori hizo lo mismo y salió a la Plaza de Armas de Lima junto al primer ministro, Luis Galarreta; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásguez.

Este ejercicio permite que ciudadanos, autoridades e instituciones pongan en práctica las medidas de preparación previstas ante una emergencia y también ponen a prueba los protocolos de evacuación y capacidad de respuesta de autoridades. En Lima y el Callao, municipios, colegios, hospitales, condominios, entre otros, ensayaron la evacuación de personas en sus propias instalaciones, en plazas y espacios públicos para recrear así la búsqueda de un lugar seguro ante un sismo de gran magnitud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras que en el resto del país, los gobiernos regionales eligieron los peligros más recurrentes en sus respectivas jurisdicciones para desarrollar el simulacro y poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población, luego de las acciones de preparación y sensibilización. En el distrito costero de la Punta, en el Callao, el simulacro recreó un sismo de magnitud 8.8 seguido de un tsunami, algo que ocurrió en la costa peruana tras el terremoto de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 en la sureña región de Ica.