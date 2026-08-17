Trump manda a callar a reportera de CNN que le preguntó sobre Corea del Norte

Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó callar este lunes en varias ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl. Trump interrumpió a Holmes mientras esta formulaba sus preguntas y la calificó de "ruidosa" y "bulliciosa", además de acusarla de hacer "noticias falsas". La periodista trataba de saber por qué Kim no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Ante la insistencia de Holmes, el mandatario aseguró que Kim sí había respondido a los mensajes que le ha enviado y que los intercambios entre ambos están siendo "muy positivos", aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas comunicaciones.

Trump también volvió a defender su decisión de reducir las maniobras militares y sostuvo que hará de la península coreana un lugar "más seguro". El episodio se produjo durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, donde Trump ha protagonizado en otras ocasiones enfrentamientos con miembros de la prensa cuando las preguntas no son de su agrado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esta ocasión, el mandatario dirigió sus reproches específicamente contra Holmes mientras esta intentaba obtener más detalles sobre su acercamiento a Pionyang. Trump había anunciado el domingo en redes sociales que el Pentágono reducirá la escala de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur porque, a su juicio, esas maniobras envían un mensaje inadecuado a Corea del Norte, un país que consideró "respetuoso" durante sus mandatos.