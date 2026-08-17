Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz

​​​Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz. "Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad", aseguró abiertamente Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo. Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EE.UU. controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar, sin embargo, Teherán sigue manteniendo el estrecho cerrado. En la misma entrevista concedida a Fox News, Trump también afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el Gobierno de Teherán insiste en negar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse