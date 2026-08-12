El nuevo jefe de seguridad de Irán: Ormuz no reabrirá hasta que EE.UU. detenga la guerra

Tegucigalpa.

El nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, aseguró que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y levante el bloqueo contra los puertos iraníes, entre otras condiciones. “El estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, desbloquee los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluidos el Líbano y Gaza”, dijo el ultraconservador militar en X, en uno de sus primeros mensajes tras su nombramiento el domingo.

“Hasta que se cumplan todas las condiciones, el estrecho permanecerá cerrado”, añadió. Rezaei insiste así en las condiciones que estipuló para la reapertura de Ormuz su antecesor al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Mohamad Baqer Zolgadr. Teherán también ha exigido compensaciones por los daños provocados en el conflicto. El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las exigencias iraníes y pidió a su vez una indemnización por los supuestos daños causados por la República Islámica a lo largo de los años.