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El jefe de DDHH de la ONU pide que no haya ningún nuevo intento de ejecutar a Christa Pike

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 10:35 -
  • Agencia EFE
El jefe de DDHH de la ONU pide que no haya ningún nuevo intento de ejecutar a Christa Pike

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike, quien recibió la pena capital como castigo después de ser condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer. EFE/Correccionales de Tennessee

Ginebra. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que el caso de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos intentos de ejecución con inyección letal en Estados Unidos, pone de manifiesto la necesidad de abolir la pena de muerte, y pidió a las autoridades que “no lleven a cabo ningún otro intento de ejecución” de la condenada.

“El sufrimiento prolongado físico y mental derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es aborrecible y cruel, y siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al derecho a un juicio justo”, señaló este jueves Türk en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos, y aseguró que la pena de muerte “no tiene cabida en ninguna sociedad”.

¿Christa Pike se comparó con Lindsay Clancy?

El Departamento Correccional del estado de Tennessee, en el centro de Estados Unidos, confirmó que Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su proceso de ejecución, y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad penitenciaria mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución, que contempla dos tandas de inyección letal con pentobarbital, y afirmó que no se permiten “procedimientos adicionales” más allá de los que se realizaron.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato. EFE

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