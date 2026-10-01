El jefe de DDHH de la ONU pide que no haya ningún nuevo intento de ejecutar a Christa Pike

Ginebra. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que el caso de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos intentos de ejecución con inyección letal en Estados Unidos, pone de manifiesto la necesidad de abolir la pena de muerte, y pidió a las autoridades que “no lleven a cabo ningún otro intento de ejecución” de la condenada.

“El sufrimiento prolongado físico y mental derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es aborrecible y cruel, y siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al derecho a un juicio justo”, señaló este jueves Türk en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos, y aseguró que la pena de muerte “no tiene cabida en ninguna sociedad”.