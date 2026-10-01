Venezuela activa turbina eléctrica en región más afectada por apagones

Caracas. Venezuela puso en marcha una turbina eléctrica en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia y la región más afectada por los apagones, que aportará energía en las próximas 72 horas, informaron este jueves autoridades del Gobierno venezolano que aseguran trabajar a diario para rehabilitar el deteriorado sistema. "Ya TZ07 acaba de iniciar su giro lento, lo cual le va a permitir que en las próximas 72 horas esté sincronizada al SEN (Sistema Eléctrico Nacional)", dijo en un video el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, difundido en redes sociales. La labor forma parte del plan de rehabilitación del Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta, ubicado en Zulia.

"El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y la empresa privada ratifica el compromiso de garantizar la estabilidad energética, el desarrollo y el bienestar de todas las familias zulianas", añadió el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. El martes, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó que las autoridades están ejecutando para incorporar 1,300 megavatios de energía al sistema eléctrico durante el último trimestre del año a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los "próximos días" entrará en funcionamiento una unidad en planta Centro, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esta región y adicionalmente se incorporarán "siete unidades" con 500 megavatios para el estado Zulia (noroeste), explicó Alcalá en un video también difundido en redes sociales.