Escándalo en Bolivia: detienen al fiscal general y el gobierno lo acusa de proteger al narco

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó a los medios en La Paz que ayer en la noche y durante esta madrugada "se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración" del Ministerio Público y que estaba supuestamente "encabezada por Roger Mariaca".

La Paz, Bolivia . El Gobierno de Bolivia acusó este jueves al fiscal general del Estado, Roger Mariaca , detenido en la región oriental de Santa Cruz, de supuestamente liderar una "organización criminal" dentro del Ministerio Público que, según las autoridades, protegía al "narcoterrorismo" en el país.

Esta "organización criminal" estaba "destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país", indicó Oviedo, en una rueda de prensa acompañado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de altos jefes policiales.

Oviedo precisó que en distintas operaciones desarrolladas en las últimas horas fueron detenidas catorce personas, "cuatro de ellas son de nivel jerárquico de la Fiscalía General" y de las fiscalías de Santa Cruz y de La Paz.

También señaló que Mariaca fue detenido "porque el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente" y que "era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El ministro mencionó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en Bolivia y enviado a EE.UU., donde está detenido.

Según Oviedo, Marset fue detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca se desempeñaba como fiscal departamental de Santa Cruz, pero entonces el uruguayo fue liberado rápidamente.

"Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia", agregó.

El Gobierno acusa al fiscal general de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Otros detenidos son el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un fiscal superior, un mayor de la Policía, cuatro personas interceptadas en un condominio donde vivía Mariaca con "ingentes cantidades de dinero" y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar sacar documentación de la casa del fiscal general, añadió.

Oviedo negó que fuera detenido el exministro de Gobierno y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo, aunque confirmó que "se lo está buscando".

Según medios locales, los fiscales detenidos en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en oficinas de la fuerza antidrogas en la ciudad vecina de El Alto.

Las aprehensiones ocurren después de que el lunes, el Gobierno de EE.UU. informase que decidió revocar los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre los que están incluidos Mariaca y Zeballos.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.