¿Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei detenido en Bolivia?

Buenos Aires

El argentino Fernando Cerimedo, detenido este martes en Bolivia en medio de una investigación por el intento de asesinato a su expareja, fue asesor político del presidente Javier Milei, tuvo relación con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y fundó el medio La Derecha Diario, ahora propiedad del español Javier Negre.

La Policía detuvo a Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, tras constatar que el argentino y Nadia Beller, quien fue víctima de un ataque armado, tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental”.

Nacido en 1981, al argentino se lo reconoce como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, cuando se presentó como un candidato rupturista.

En una entrevista con el medio argentino La Nación, en mayo de 2023, Cerimedo dijo que se “inmolaría” por Milei y reconoció que se dedicaba a realizar “campañas negativas” con el objetivo de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes.

Con el triunfo de Milei en la segunda vuelta de las presidenciales de aquel año, el detenido difundió que él había logrado conectar al mandatario electo argentino con el magnate tecnológico Elon Musk, quien lo felicitó por el triunfo electoral.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta mediados de 2024, se dedicó a sostener el apoyo al presidente ultraderechista de Argentina a través de lo que especialistas en comunicación definen como “milicias digitales” y cuentas automatizadas capaces de influenciar y torcer las tendencias en redes sociales.

En septiembre de 2025 brindó testimonio ante la Justicia en la causa que investiga un supuesto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), uno de los grandes escándalos del Gobierno de Milei, y aportó información que apunta a la autenticidad de las grabaciones que desataron el caso.

Fernando Cerimedo ha sido uno de los pioneros en Latinoamérica en la creación de ‘milicias digitales’ para destruir adversarios políticos a través de campañas negativas.

A finales de 2024, la Justicia de Brasil lo incluyó en una extensa investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 —por la que el expresidente Bolsonaro fue encarcelado—, en la que lo describió como diseminador de noticias falsas sobre las elecciones de 2022, que ganó Lula da Silva.

En la investigación de 884 páginas realizada por la Policía Federal brasileña, el argentino aparece mencionado 66 veces.