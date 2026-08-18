Israel mata a siete palestinos en un bombardeo contra una cafetería en la ciudad de Gaza

Gaza.

El Ejército israelí mató este martes a siete gazatíes e hirió a al menos quince en un ataque aéreo contra la concurrida cafetería En los buenos y malos tiempos, localizada en el puerto de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes locales y médicas. Siete personas murieron, entre ellas al menos un niño, y más de quince heridos fueron transferidos de los hospitales de campaña estadounidenses y de la Media Luna Roja Palestina al Hospital de Shifa", confirmó a EFE un trabajador del centro. El bombardeo fue causado por dos misiles israelíes, que ocasionaron graves daños al local e hirieron a la mayoría de las personas que se encontraban en su interior, según fuentes locales.

Los heridos fueron transportados inicialmente en vehículos particulares, mientras las ambulancias intentaban llegar al lugar, que es también una de las zonas más transitadas de la ciudad de Gaza, tanto por miles de palestinos desplazados como por personas que visitan el paseo marítimo y el puerto. Este ataque se produce después de que la víspera el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reuniera en Jerusalén con Jared Kushner, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar los pasos a seguir para dar comienzo a la segunda fase de un alto el fuego estancado y que Israel no ha respetado desde que se firmase el pasado octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la reunión, que se estima que duró unas cuatro horas, Netanyahu manifestó su escepticismo sobre el plan estadounidense para Gaza, según el medio norteamericano Axios, mientras que Kushner le sugirió que Estados Unidos entendería que atacase Gaza en caso de "amenazas inminentes".