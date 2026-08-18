Surge inesperada hipótesis tras crimen de Dereck McNeil en Roatán

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Dereck McNeil, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, entre ellas una posible venganza por asuntos personales.
McNeil, hijo de la abogada Claudeth McNeil, fue atacado a tiros cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela. Según los primeros reportes, sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaba y le dispararon en repetidas ocasiones.
Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, confirmó que los investigadores analizan diferentes posibles móviles y que la hipótesis de una venganza figura entre las principales.
Sin embargo, aclaró que ninguna de las líneas ha sido confirmada y que continúan recabando información para determinar las circunstancias y el motivo del homicidio.
El caso cobró especial atención después de que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McNeil pertenecía al programa de testigos protegidos relacionado con la desaparición de Angie Peña, ocurrida en Roatán el 1 de enero de 2022.
Peña desapareció mientras realizaba un recorrido en una moto acuática durante sus vacaciones en la isla. Dentro de las investigaciones desarrolladas desde entonces, McNeil habría manifestado que tuvo conocimiento de información relacionada con la joven y que aseguró haberla visto.
Su condición como testigo protegido es ahora otra de las circunstancias que los investigadores deberán valorar para determinar si existe alguna relación entre su asesinato y el caso de Peña. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que ambos hechos estén vinculados.
La investigación deberá establecer si McNeil fue asesinado por una posible represalia derivada de asuntos personales o si su muerte está relacionada con la información que habría proporcionado en torno a la desaparición de Peña.
Además de su relación con este caso, McNeil tuvo vínculos con el sistema de justicia de Roatán, donde se desempeñó como secretario del Juzgado de Paz. Posteriormente fue suspendido de ese cargo mientras era investigado por una presunta estafa.
Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables del ataque y determinar cuál de las hipótesis investigadas explica el asesinato del exfuncionario y testigo protegido.