Defensa de JOH pide nulidad en caso Pandora II y audiencia continuará el 24 de agosto

Tegucigalpa

La audiencia inicial en la causa penal contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II se reanudará el próximo lunes 24 de agosto a las 9:30 a.m., luego de que la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaran un plazo prudencial para analizar la carga probatoria e impugnaciones presentadas.

Durante la jornada procesal, la defensa técnica del exmandatario formalizó sus objeciones de 15 medios de prueba, de 36 propuestos de manera conjunta por la Fiscalía y la PGR, los cuales abarcan 34 evidencias documentales, una prueba pericial y la declaración de un testigo clave dentro de las investigaciones, según detalló Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Asimismo, la representación legal de Hernández interpuso una solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones procesales. Los defensores fundamentan su recurso en que las investigaciones datan de hace casi una década —cuando el exgobernante residía en el país—, pero la acción penal fue promovida formalmente mientras se encontraba en Estados Unidos, lo que a su criterio provocó un estado de indefensión manifiesto, sostuvo Silva.

Ante los planteamientos y la documentación aportada por la defensa, tanto la Fiscalía como la PGR solicitaron un tiempo equivalente al otorgado oportunamente a los abogados defensores para examinar las objeciones. Por tal razón, el juez asignado a la causa suspendió la sesión para continuar las deliberaciones la próxima semana.

Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, después de ser extraditado a ese país en 2022.

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La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando el exgobernante presidía el Congreso Nacional, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. EFE