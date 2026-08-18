TSC remite al Ministerio Público informe sobre embargos por L32.5 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó tres informes derivados de una investigación realizada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH), correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. La investigación incluyó la revisión de 40 expedientes originados en los Juzgados de Letras Seccionales de Choluteca y Olancho, relacionados con demandas cuyos montos reclamados ascendieron a más de 953 millones de lempiras.

Uno de los informes, identificado como 002-2026-DGSD-CSJ-C, corresponde a una investigación especial de carácter penal sobre 13 expedientes de supuestas demandas laborales contra la Municipalidad de Choluteca. De acuerdo con el TSC, estos procesos permitieron ejecutar embargos por un total de 32,545,791.88 lempiras de fondos de la Cuenta Única del Estado. El organismo contralor encontró que los exhortos judiciales utilizados para ejecutar los embargos carecían de respaldo documental, pues no estaban acompañados de acuerdos conciliatorios, autos de ejecución de embargo ni referencias claras a esos documentos, pese a que fueron utilizados como fundamento para afectar los recursos estatales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el TSC determinó que los 13 exhortos fueron presentados por un abogado que figuraba como apoderado legal de la supuesta parte demandante o por personas vinculadas con él. Los documentos fueron recibidos, tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sin que existiera evidencia de una verificación documental, electrónica, institucional o telefónica con el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca. Durante la investigación, el Juzgado de Choluteca desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones atribuidas a ese órgano jurisdiccional.