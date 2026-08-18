Abogada de JOH: “A los demás coimputados ya les dieron sobreseimiento, ¿por qué a Juan Orlando no?”

Asimismo, la profesional del derecho aseveró que el <b>Ministerio Público</b> no cuenta con la carga probatoria ni los elementos necesarios para sostener la acusación ni vincular formalmente al exgobernante con los hechos presuntamente ilícitos que le imputa el ente fiscal.Con esta argumentación, la defensa busca que el juzgado especializado<b> desestime los cargos </b>planteados y dicte el cierre de la causa penal.Hernández afronta este caso conocido como <b>Pandora II</b>, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/corte-apelaciones-confirma-sobreseimiento-definitivo-favor-porfirio-lobo-caso-pandora-ii-caso-joh-vigente-NO31485392" target="_blank">Honduras </a>tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, después de ser extraditado a ese país en 2022.La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando el exgobernante presidía el <b>Congreso Nacional</b>, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. EFE