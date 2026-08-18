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Abogada de JOH: “A los demás coimputados ya les dieron sobreseimiento, ¿por qué a Juan Orlando no?”

La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando JOH presidía el CN, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013

Tegucigalpa

Minutos antes de que comenzara la audiencia inicial en el caso Pandora II contra el expresidente Juan Orlando Hernández, su defensa reiteró su postura de exigir un sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario durante el desarrollo de las audiencias, argumentando la inexistencia de elementos suficientes para vincularlo con los delitos imputados.

En declaraciones vertidas ante los medios de comunicación a las afueras de los tribunales capitalinos, la representación legal sostuvo que se debe aplicar el principio de igualdad procesal, dado que a otros coimputados en la misma causa ya se les otorgó el sobreseimiento por parte de la Corte de Apelaciones.

Cabe agregar que el pasado mes de julio, la Corte de Apelaciones designada para conocer el caso Pandora II confirmó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, resolución que deja firme la decisión judicial de no continuar el proceso penal en su contra por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Ante este antecedente, Angie Colindres, la abogada defensora, manifestó: “No hay que olvidar que a los demás coimputados ya les dieron sobreseimiento por parte de la Corte de Apelaciones por el delito de fraude. ¿Por qué a Juan Orlando no?”, cuestionó Colindres, al señalar que debe seguirse el mismo criterio jurídico para el expresidente.

Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de EE UU, Donald Trump.

Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de EE UU, Donald Trump.

Asimismo, la profesional del derecho aseveró que el Ministerio Público no cuenta con la carga probatoria ni los elementos necesarios para sostener la acusación ni vincular formalmente al exgobernante con los hechos presuntamente ilícitos que le imputa el ente fiscal.

Con esta argumentación, la defensa busca que el juzgado especializado desestime los cargos planteados y dicte el cierre de la causa penal.

Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, después de ser extraditado a ese país en 2022.

La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando el exgobernante presidía el Congreso Nacional, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. EFE

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Redacción La Prensa
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