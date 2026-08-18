Abogada de JOH: “A los demás coimputados ya les dieron sobreseimiento, ¿por qué a Juan Orlando no?”

Tegucigalpa

Minutos antes de que comenzara la audiencia inicial en el caso Pandora II contra el expresidente Juan Orlando Hernández, su defensa reiteró su postura de exigir un sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario durante el desarrollo de las audiencias, argumentando la inexistencia de elementos suficientes para vincularlo con los delitos imputados.

En declaraciones vertidas ante los medios de comunicación a las afueras de los tribunales capitalinos, la representación legal sostuvo que se debe aplicar el principio de igualdad procesal, dado que a otros coimputados en la misma causa ya se les otorgó el sobreseimiento por parte de la Corte de Apelaciones.

Cabe agregar que el pasado mes de julio, la Corte de Apelaciones designada para conocer el caso Pandora II confirmó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, resolución que deja firme la decisión judicial de no continuar el proceso penal en su contra por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Ante este antecedente, Angie Colindres, la abogada defensora, manifestó: “No hay que olvidar que a los demás coimputados ya les dieron sobreseimiento por parte de la Corte de Apelaciones por el delito de fraude. ¿Por qué a Juan Orlando no?”, cuestionó Colindres, al señalar que debe seguirse el mismo criterio jurídico para el expresidente.