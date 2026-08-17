Seis terrenos frenan libramiento al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El funcionario explicó que el proyecto requiere liberar 108 propiedades y que en 12 de los casos será necesario recurrir a un decreto de emergencia para aplicar una expropiación forzosa por utilidad pública.

La construcción del libramiento Anillo Periférico-CA-5 Sur continúa enfrentando obstáculos por la liberación de terrenos , entre ellos seis predios cuyos propietarios no han podido ser localizados, informó Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

“De los 108 casos que hay que liberar en todo este sector, hemos encontrado que en 12 necesitamos aplicar un decreto de emergencia para hacer una expropiación forzosa por utilidad pública”, explicó Ehrler.

De esos 12 terrenos, seis corresponden a propiedades cuyos dueños no han sido identificados o localizados, mientras que los otros seis presentan problemas legales o documentales vinculados con herencias, posesión de los terrenos o desacuerdos sobre el precio.

“En seis de estos casos no aparece el dueño y en los otros seis tenemos problemas documentales: no se han declarado herederos o no están en posesión legal total de sus tierras”, detalló.

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Ehrler señaló que cuando se dio la orden de inicio de las obras apenas se había logrado liberar alrededor del 7% de los terrenos, mientras que actualmente el avance alcanza aproximadamente el 30%.

El libramiento tiene un costo estimado de 36 millones de dólares, a los que se suman otros 16 millones de dólares destinados al plan de reasentamiento y liberación de tierras.

De ese monto adicional, 13 millones de dólares corresponden a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el reasentamiento, mientras que otros 3 millones de dólares serán aportados como contraparte por el Gobierno.