Defensa de JOH en caso Pandora II considera que “los hechos no tienen relevancia penal”

Tegucigalpa

La audiencia inicial en el caso Pandora II, que involucra al expresidente Juan Orlando Hernández, se reanudará este martes a las nueve de la mañana después de haber sido suspendida el pasado 12 de agosto a petición de la defensa, la cual solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía. No obstante, la diligencia podría prolongarse durante el resto de la semana, de acuerdo con Félix Ávila, uno de los abogados de JOH.

Asimismo, se conoció que la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) solicitará el “sobreseimiento definitivo” en la causa que se le sigue por presunto fraude y lavado de dinero durante la campaña política de 2013, según confirmó ayer Ávila a la agencia EFE.

“Lo que nosotros perseguimos (es) que los cargos se desestimen y se dicte sobreseimiento definitivo, que no es otra cosa más que el truncamiento del proceso, porque los hechos no tienen relevancia penal”, subrayó Ávila.

Hernández afronta este caso conocido como Pandora II, luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, después de ser extraditado a ese país en 2022.

La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando el exgobernante presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.