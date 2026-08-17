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Llegan a Honduras 50 deportados desde Estados Unidos en avión militar

Un grupo de 86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, arribó al país procedente de Fort Lauderdale, Florida. Con este vuelo, Honduras contabiliza 28,001 retornados por vía aérea

Llegan a Honduras 50 deportados desde Estados Unidos en avión militar

86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, arribó al suelo hondureño procedente de Fort Lauderdale, Florida.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de 86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, arribó este lunes a Honduras a bordo de un avión militar procedente de Fort Lauderdale, Florida, luego de ser deportados de Estados Unidos.

Los connacionales fueron trasladados al país como parte de los procesos de retorno de personas migrantes que permanecían en territorio estadounidense y que fueron incluidos en vuelos de deportación.

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Con la llegada de este grupo, el número de hondureños retornados por vía aérea se ubicó en 28,001 compatriotas, de acuerdo con el registro acumulado hasta la fecha.

El arribo se suma a los vuelos de deportación que Estados Unidos ha mantenido hacia Honduras durante 2026, en medio del endurecimiento de las medidas migratorias y de los operativos dirigidos contra personas que no cuentan con un estatus legal para permanecer en ese país.

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A su llegada, los hondureños retornados son sometidos al proceso de recepción correspondiente, que incluye registro, revisión de documentación y orientación antes de trasladarse hacia sus lugares de origen.

El flujo de retornados mantiene bajo atención a las autoridades hondureñas ante la posibilidad de que continúe aumentando el número de connacionales enviados desde Estados Unidos durante los próximos meses.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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