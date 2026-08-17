Llegan a Honduras 50 deportados desde Estados Unidos en avión militar

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de 86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, arribó este lunes a Honduras a bordo de un avión militar procedente de Fort Lauderdale, Florida, luego de ser deportados de Estados Unidos. Los connacionales fueron trasladados al país como parte de los procesos de retorno de personas migrantes que permanecían en territorio estadounidense y que fueron incluidos en vuelos de deportación.

Con la llegada de este grupo, el número de hondureños retornados por vía aérea se ubicó en 28,001 compatriotas, de acuerdo con el registro acumulado hasta la fecha. El arribo se suma a los vuelos de deportación que Estados Unidos ha mantenido hacia Honduras durante 2026, en medio del endurecimiento de las medidas migratorias y de los operativos dirigidos contra personas que no cuentan con un estatus legal para permanecer en ese país.