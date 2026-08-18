Los millones que dejará de Kervin Arriaga a Platense y Marathón

Grecia.

El traspaso de Kervin Arriaga del Levante UD al AEK de Atenas de Grecia no solo representa un nuevo paso en la carrera internacional del mediocampista hondureño. La operación también dejará importantes beneficios económicos para los clubes hondureños que fueron parte de su formación: Platense y Marathón. El AEK pagará alrededor de 3 millones de euros por el fichaje del volante catracho, según la cifra que ha trascendido. A partir de ese monto entra en vigencia el mecanismo de solidaridad de FIFA, que beneficia a los clubes que participaron en la formación de un futbolista antes de que cumpla los 23 años.

En el caso de Platense, el club porteño recibirá aproximadamente 75 mil euros, equivalentes a unos 2.3 millones de lempiras. Arriaga se formó en las filas del Tiburón desde los 14 hasta los 19 años, período que le permite al conjunto de Puerto Cortés recibir una recompensa por su aporte al desarrollo del futbolista. Marathón también recibirá su parte por haber apostado por Arriaga en una etapa importante de su crecimiento. El mediocampista estuvo en el conjunto verdolaga desde 2019 hasta 2022, durante aproximadamente dos años y medio, por lo que al club sampedrano le corresponderían alrededor de 38 mil euros, unos 1.2 millones de lempiras. De esta manera, entre Platense y Marathón la cifra rondaría los 113 mil euros, que convertidos a moneda nacional representan aproximadamente 3.5 millones de lempiras. El cálculo toma como referencia los tres millones de euros que pagaría el AEK por el internacional hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse