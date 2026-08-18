  1. Inicio
  2. · Deportes

La dura decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez

Barcelona ha recibido las palabras oficiales desde el Atlético de Madrid y la novela por Julián parece haber llegado a su final.

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 08:51 -
  • Agencia EFE
La dura decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez

El entrenador ya decide sobre lo que va a ir pasando con el delantero argentino. FOTO EFE.
Madrid, España.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este martes su certeza de la continuidad del delantero Julián Alvarez, ya que está “más que claro” lo que ha expresado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, “tajantemente” sobre su permanencia, por lo que señaló que “esto es como en los juicios, no ha lugar”.

Mourinho avisa para esta nueva temporada con el Real Madrid: "Ahora que estoy"

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en rueda de prensa previa al encuentro contra el Málaga en la primera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Atlético, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de fichar por el Barcelona.

En ese sentido, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando fue preguntado por si el aficionado del Atlético merece una disculpa del atacante argentino, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 con la Albiceleste.

“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con (Antoine) Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.

Esposa de futbolista tiene obsesionado a hombre: Toman drástica decisión

Julián fuera de la convocatoria

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, aún no jugará este miércoles contra el Málaga, ya que sólo acumula ocho días de pretemporada, le falta más rodaje físico y “todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos”, según entiende Diego Simeone, que espera tenerlo ya listo el domingo ante el Villarreal.

El atacante argentino, pretendido por el Barcelona pero que, salvo giro inesperado, seguirá en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030, se incorporó el 10 de agosto al conjunto rojiblanco tras las vacaciones por el Mundial 2026 e inició su trabajo el martes 11. Se sumó al grupo el miércoles 12, al igual que los internacionales españoles Marcos Llorente y Álex Baena.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias