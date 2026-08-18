Detención judicial contra presuntos sicarios capturados en Olanchito

San Pedro Sula

El expediente judicial contra dos presuntos integrantes de una estructura de sicariato capturados en Olanchito, Yoro, fue remitido formalmente a un juzgado de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada en San Pedro Sula. Los imputados, identificados como Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, y Carlos Eduardo Saldívar Cervantes, alias El Texas, fueron capturados el pasado fin de semana por las autoridades en una habitación de hotel en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. La decisión se tomó debido a que existen indicios que los vincularían con diferentes hechos violentos y a la posible participación de otras personas en esos casos. Ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas, mientras que Trochez además es señalado por dos homicidios, uno en su grado de tentativa y robo agravado.

En la audiencia de declaración de imputado, el juez decretó la medida cautelar de detención judicial contra ambos individuos y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de El Progreso. La audiencia inicial se fijó para el próximo jueves 20 de agosto a las 9:00 a.m., fecha en la que el Ministerio Público buscará el auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse