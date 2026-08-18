Mortal favor: revelan a qué iba policía asesinado en un asalto en Choluteca

Tegucigalpa.

El agente de la Policía Nacional Lucas Alonzo Baca Martínez, de 21 años, murió tras ser atacado a balazos la noche del lunes 17 de agosto en el barrio Hato Nuevo, en Choluteca, mientras se encontraba en su día libre. De acuerdo con los primeros informes, Baca Martínez se desplazaba desde el sector de Linaca hacia Hato Nuevo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

El agente quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona. Luego fue trasladado al Hospital Regional del Sur, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Richard Gallo, portavoz de la Policía Nacional, informó que Baca Martínez estaba asignado a la Unidad Departamental de Policía número 5, con sede en Puerto Cortés. El uniformado se encontraba disfrutando de su fin de semana libre y tenía previsto reincorporarse a sus labores este lunes. Según la versión preliminar manejada por las autoridades, el ataque podría estar relacionado con un asalto, debido a que los agresores le habrían robado la motocicleta y otras pertenencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Lo despojaron de su moto, y de sus pertenencias”, explicó Gallo al referirse a los primeros hallazgos de la investigación.