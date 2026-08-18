Mujer muere en incendio en unos apartamentos de Siguatepeque

Siguatepeque

Un voraz incendio estructural registrado la tarde del lunes cobró la vida de una mujer en el barrio San Juan, municipio de Siguatepeque, zona central del país.

La víctima mortal fue identificada de forma preliminar por vecinos como Reina Isabel. Sin embargo, peritos de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar la extracción del cadáver, los análisis pertinentes y la confirmación legal de su identidad.

De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos asignado a la localidad, el incendio se originó en unos apartamentos, lo que provocó el despliegue inmediato de unidades de rescate para intentar sofocar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas aledañas.