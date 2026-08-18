Matan a policía y hieren a su acompañante tras quedar varado por fallas mecánicas en Choluteca

Un nuevo hecho violento se registró ayer en la zona sur de Honduras. Un agente activo de la Policía Nacional murió tras ser atacado a disparos. El suceso ocurrió en la calle principal de la colonia Hato Nuevo, municipio de Choluteca. El hecho criminal también dejó herida a otra persona, cuya identidad de momento se desconoce.
La víctima mortal fue identificada como el agente de policía Luis Alonzo Baca Martínez. Según el reporte oficial e institucional de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, el fatídico hecho generó consternación dentro de la institución policial y entre la comunidad sureña.
De acuerdo con las versiones de testigos en la escena, el agente se desplazaba en una motocicleta junto a un acompañante cuando el vehículo presentó fallas mecánicas. Al detenerse a la orilla del tramo vial para revisar su vehículo, fueron abordados de manera sorpresiva por sujetos armados quienes, sin mediar palabra, dispararon repetidamente en su contra.
Tras el ataque, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia hacia la sala de urgencias del Hospital del Sur. Sin embargo, minutos después de su ingreso al centro asistencial, los médicos confirmaron el deceso de Baca Martínez debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Ante el trágico acontecimiento, la Policía Nacional emitió un acuerdo de duelo firmado en El Ocotal, Francisco Morazán, expresando sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros y amigos del agente caído en el cumplimiento del deber. Mientras tanto, las autoridades policiales investigan el móvil del crimen y el paradero de los criminales.