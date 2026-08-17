Matan a presunto “coyote” dentro de un taller de pintura en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Pedro Darío Lobo Rodríguez, de 38 años, fue asesinado a balazos este lunes cuando se encontraba dentro de un taller de enderezado y pintura en la colonia Las Delicias Norte de La Ceiba, Atlántida.

La víctima, quien era residente del sector Bonitillo, se encontraba en el establecimiento en calidad de cliente cuando fue sorprendida por sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes ingresaron al taller y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra Lobo Rodríguez hasta quitarle la vida. Luego escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Fuentes locales indicaron que el hombre se dedicaba a la actividad conocida como “coyotaje”, llevar a hondureños hasta Estados Unidos de manera ilegal.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena para recolectar evidencias y realizar las diligencias encaminadas a esclarecer el crimen, determinar el móvil e identificar a los responsables.