"Mi corazón está destrozado": madre de Dereck, testigo protegido en caso de Angie Peña

Roatán, Honduras

“Mi corazón está destrozado. Perder a un hijo de una manera tan violenta es un dolor que ninguna madre debería conocer”, expresó en redes sociales, la abogada Claudette Ofelia McNeil James, madre de Dereck McNeil, quien fue asesinado a tiros este lunes en Roatán, Islas de la Bahía, cuando se conducía en su vehículo.

Según la información preliminar, Dereck McNeil regresaba de dejar a su hijo en la escuela cuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes le dispararon en varias ocasiones.

“Hay momentos en los que no encuentro palabras, solo lágrimas y preguntas. Pero aun en medio de este dolor, me aferro a Dios. No entiendo sus caminos, pero confío en que Él sostiene a mi hijo en sus brazos y que algún día volveremos a encontrarnos”, manifestó su madre.

Tras ser herido, Dereck McNeil salió de su vehículo en busca de ayuda, pero murió a pocos metros del automóvil. Las circunstancias del ataque son investigadas por las autoridades.

McNeil era hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil James y anteriormente se desempeñó como secretario del Juzgado de Paz de Letras de Islas de la Bahía. Además, su nombre había cobrado relevancia por su condición de testigo protegido en el caso relacionado con la desaparición de Angie Peña.

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“Le pido al Señor que me dé fuerzas para seguir adelante, que sane poco a poco este corazón de madre y que no permita que el dolor y la injusticia me aparten de Él”, expresó Claudette McNeil, mientras enfrenta el dolor por la muerte violenta de su hijo.