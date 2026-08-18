A balazos le quitan la vida a una mujer en su vivienda y dejan herido a un menor en Tocoa

Colón

Una mujer murió tras ser atacada a balazos en el interior de su vivienda. Además, un menor de edad resultó gravemente herido después del ataque. El suceso se registró en colonia Brisas del Río del municipio de Tocoa, Colón.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Yaquelin Esther Ramírez, quien fue atacada por un sujeto desconocido que irrumpió en su propiedad en horas de la noche.

De acuerdo con los relatos preliminares, el hombre disparó a quemarropa. Durante la ráfaga de disparos, un sobrino de Ramírez sufrió heridas de bala y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial de la zona, de acuerdo con medios locales que entrevistaron a los familiares de Ramírez.