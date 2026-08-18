Madre de Angie Peña rompe el silencio tras crimen de testigo protegido en Roatán

Michelle Melgares, madre de Angie Peña, reaccionó tras el asesinato de Dereck McNeil, quien, según confirmó el presidente Nasry Asfura formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el caso de la desaparición de su hija en Roatán, Islas de la Bahía.
“Sr. presidente Tito Asfura, la misma petición hice a sus antecesores, ustedes pueden ordenar, incidir, negociar. Tienen información real y la que fabrican malos servidores públicos, tienen unidades de inteligencia, hay fondos para rescate masivo, por favor a las víctimas!”, escribió Melgares en su cuenta de X.
La madre de Angie también cuestionó al mandatario por la situación de las víctimas y aseguró que durante este tiempo ha realizado llamados para que se intervenga en el caso de su hija.
“Sr. presidente Tito Asfura he estado haciéndole llamados todo este tiempo porque sé que el poder político mueve montañas! y más cuando en esas montañas se esconden malos hondureños que abusan de niñas y mujeres aprovechando su vulnerabilidad y el silencio de la sociedad!”, manifestó.
En otro de sus mensajes, Melgares se refirió directamente al asesinato de McNeil y reiteró sus señalamientos sobre una supuesta red de trata de personas en Roatán.
“Usted confirmó el crimen de un testigo ‘protegido’ en caso Angie Peña. Hemos denunciado que la Red de Trata en Roatán la sostienen funcionarios, empresarios, agentes policiales, ATIC-MP. Seguimos siendo ignorados las familias víctimas de estos criminales”, expresó.
Melgares aseguró que, durante los años transcurridos desde la desaparición de su hija, la familia ha conocido situaciones que considera graves relacionadas con la trata de mujeres y niñas y con el sistema de justicia.
“En todo este tiempo hemos conocido lo inimaginable del delito de trata de mujeres y niñas en Honduras. Lo espeluznante del sistema de justicia, el poder del dinero, el poder político, las redes ‘trabajando’ por todos lados mientras las víctimas ahí soportando y las familias también!!”, señaló.
La madre de Angie insistió en que el principal objetivo de la familia continúa siendo encontrar a la joven y pidió que quienes puedan conocer su paradero permitan su regreso.
“Sólo queremos de regreso a Angie!, ese ha sido el llamado a los tratantes, los colaboradores, facilitadores, todos están conectados lo sabemos pero ni siquiera queremos mencionarlos por salvaguardar la vida de mi hija. Ni siquiera denunciarlos, liberen a Angie”, escribió.
El presidente Nasry Asfura confirmó el asesinato de McNeil y reveló que el hombre formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el caso de Angie Peña.
“Hoy asesinaron a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña, acabo de recibir la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso; es lo único que puedo explicar hasta este momento”, declaró el mandatario.
Varios impactos de bala atravesaron el cristal del vehículo y alcanzaron a McNeil. El hombre habría intentado salir del automóvil para ponerse a salvo, pero quedó tendido sin vida en el suelo.
Después del ataque, las autoridades desplegaron operaciones de búsqueda en distintos sectores de Roatán para tratar de localizar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el crimen.
Según información clasificada citada en torno al caso, McNeil habría manifestado que vio a Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en una moto acuática en Roatán.
McNeil, hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil, también había trabajado como secretario del Juzgado de Paz de Roatán, aunque posteriormente fue suspendido de ese cargo, según la información proporcionada.