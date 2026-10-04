Ella es la madre de Dereck: el mensaje que dejó Rixi Moncada

Mensaje de Rixi Moncada sobre Dereck y su mamá puso nuevamente el foco sobre la familia del futbolista hondureño.
El nombre de Dereck Moncada ha comenzado a ganar protagonismo en el fútbol hondureño e internacional tras su reciente salto al fútbol europeo. Sin embargo, detrás del crecimiento del joven atacante existe una peculiar historia familiar.
Dereck Moncada comenzó a hacerse un nombre en el fútbol hondureño el 1 de febrero de 2024, cuando debutó en la Liga Nacional con la camiseta del Olimpia. Con apenas 16 años, el joven futbolista empezó a mostrar las condiciones que posteriormente lo llevarían a dar un salto importante en su carrera.
Después de quedar libre del conjunto olimpista, Moncada fue fichado por el Necaxa de México. Sin embargo, el club mexicano decidió cederlo a préstamo al Internacional de Bogotá de Colombia, donde el atacante encontró el escenario ideal para mostrar todo su potencial.
Su primera temporada en el fútbol colombiano fue determinante. Dereck se destapó con el conjunto bogotano y rápidamente comenzó a llamar la atención de clubes internacionales. Su crecimiento fue tan acelerado que ni siquiera llegó a debutar oficialmente con el Necaxa antes de dar el salto al fútbol europeo.
El buen rendimiento de Moncada en Colombia despertó el interés del fútbol europeo y terminó concretándose su fichaje por el FC Lugano de la Primera División de Suiza.
El joven atacante firmó un contrato por cinco temporadas, por lo que quedó vinculado al conjunto suizo hasta el 30 de junio de 2031. De esta manera, con apenas 18 años, Dereck dio uno de los pasos más importantes de su carrera y comenzó una nueva etapa en el fútbol europeo.
El joven es hijo del exfutbolista hondureño Maynor Figueroa, aunque nació fuera del matrimonio que el exdefensor mantuvo con Sandra Norales. De esa relación nacieron Keyrol y Keyvan Figueroa, quienes también han seguido los pasos de su padre en el fútbol y se han formado en las inferiores del Liverpool y Burnley de Inglaterra, respectivamente.
Una de las personas que mayor influencia ha tenido en la carrera de Dereck es su abuelo Mario Moncada, excomisionado de Condepor y antiguo árbitro de la Liga Nacional.
Mario no solamente ha acompañado al joven durante su formación, sino que también se ha encargado de representarlo y asesorarlo en diferentes aspectos relacionados con su carrera futbolística.
La madre de Dereck es Laura Elena Moncada, hija de Mario. Ella tuvo al futbolista en 2007, cuando Maynor Figueroa se encontraba próximo a iniciar su etapa en el fútbol inglés con el Wigan.
Laura Elena ha mantenido un perfil bajo y no es una figura ampliamente conocida dentro del ámbito deportivo nacional. Sin embargo, ha desempeñado un papel fundamental en la formación y crecimiento personal de su hijo.
La progenitora de Dereck Moncada tuvo un trabajo en el gobierno de Xiomara Castro en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La política hondureña Rixi Moncada se refirió recientemente a la historia de Dereck y destacó especialmente el trabajo realizado por su madre y su abuelo durante los primeros años de formación del futbolista.
“Gracias a la dedicación de su madre, que es mi sobrina, de Laura, de su abuelo, que es mi hermano Mario, que se dedicaron con él desde pequeño”, explicó Rixi.
Además de la formación deportiva, también resaltó la educación que Dereck recibió dentro de su hogar. "Tiene escuela de casa y tiene escuela por la práctica en los equipos de liga”, comentó.
Aunque Mario Moncada ha tenido una presencia determinante en el desarrollo de Dereck, la relación entre el joven futbolista y su padre, Maynor Figueroa, no está rota.
El propio Dereck ha reconocido en diferentes ocasiones que su padre se mantiene pendiente de su carrera y que ha recibido consejos de quien fuera uno de los principales referentes de la Selección Nacional de Honduras.
Dereck es un año menor que Keyrol Figueroa. Ambos crecieron teniendo contacto y, pese a las circunstancias familiares, sus respectivos padres procuraron que existiera una buena relación entre ellos.
Sandra Norales, madre de Keyrol y Keyvan, también ha hablado positivamente sobre Dereck y ha destacado las cualidades personales del joven.
“Admiro mucho a Dereck y él lo sabe. Es un chico amable, noble, humilde, digno de quitarse el sombrero. Por años sé que la madre de Dereck siempre le ha deseado lo mejor a Keyrol, me consta, así como yo lo he hecho también con Dereck”, expresó en su momento a Fútbol Centroamérica.