Ella es la madre de Dereck: el mensaje que dejó Rixi Moncada

El joven es hijo del exfutbolista hondureño Maynor Figueroa, aunque nació fuera del matrimonio que el exdefensor mantuvo con Sandra Norales. De esa relación nacieron Keyrol y Keyvan Figueroa, quienes también han seguido los pasos de su padre en el fútbol y se han formado en las inferiores del Liverpool y Burnley de Inglaterra, respectivamente.