Canelo Álvarez queda “noqueado” y pierde una fortuna tras el México- Estados Unidos

Saúl “Canelo” Álvarez sufrió un duro golpe fuera del ring luego de confiar en la Selección Mexicana para el duelo ante EUA ya que tomó la decisión de realizar una importante apuesta a favor del equipo dirigido por Rafael Márquez.
El reconocido boxeador mexicano había mostrado públicamente su respaldo al Tri antes del esperado duelo ante Estados Unidos
A través de sus redes sociales, Canelo presumió la apuesta que realizó convencido de que México podía imponerse en una nueva edición del Clásico de la Concacaf.
Sin embargo, el resultado terminó siendo completamente diferente al que esperaba el campeón mexicano. Estados Unidos derrotó 3-0 a México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y dejó al conjunto de Rafael Márquez con muchas dudas después de un partido en el que los errores defensivos terminaron siendo determinantes.
Canelo había puesto en juego 7,182 dólares, una cantidad cercana a los 130,000 pesos mexicanos, confiando en la victoria del combinado nacional.
De haberse producido el triunfo mexicano, el pugilista habría recibido un retorno de aproximadamente 19,458 dólares.
La apuesta del tapatío no sorprendió demasiado, tomando en cuenta la estrecha relación que ha mostrado durante años con la Selección Mexicana. Canelo suele reaccionar a los partidos del Tri y en diferentes ocasiones ha manifestado públicamente su respaldo al equipo nacional.
Esta vez volvió a hacerlo, aunque la noche terminó de la peor manera para sus intereses.
Como México perdió 3-0, la apuesta fue perdedora, por lo que Canelo perdió los US$7,182.72 que había apostado, equivalentes a aproximadamente 130,000 pesos mexicanos.
El boxeador mexicano compartió en sus redes sociales el comprobante de la apuesta y acompañó la publicación con un contundente mensaje: “¡Hoy gana México!”. Su pronóstico, sin embargo, terminó completamente equivocado.
La apuesta estaba realizada a favor de una victoria de México sobre Estados Unidos. Por lo tanto, después del contundente 3-0 a favor del conjunto estadounidense, la cantidad apostada se perdió.
El comprobante señalaba un pago total potencial de US$19,458.15 si México conseguía derrotar a Estados Unidos. Esa cantidad incluía el dinero que Canelo había colocado originalmente.
Por lo tanto, si el Tri hubiera ganado, Canelo habría recuperado sus US$7,182.72 y habría obtenido aproximadamente US$12,275.43 de ganancia neta.
En pesos mexicanos, el retorno total habría superado los 350,000 pesos, según las conversiones publicadas alrededor de la apuesta.
Canelo Álvarez está acostumbrado a arriesgar dentro del cuadrilátero, pero esta vez decidió hacerlo fuera del boxeo. Los US$7,182.72 que colocó sobre México terminaron perdiéndose después de la goleada estadounidense.
Mientras la Selección Mexicana deberá levantarse después de la goleada, Canelo Álvarez continúa concentrado en su carrera como boxeador.
El mexicano tiene programado regresar al cuadrilátero el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará al invicto Christian Mbilli por el campeonato supermediano del CMB, de acuerdo con los reportes publicados sobre su próximo combate.