El terrible final de Yesenia: regresó de USA y fue asesinada en Sabá

Una de sus amigas recordó que poco antes habían conversado sobre su regreso y hasta habían bromeado sobre la felicidad que le causaba estar nuevamente en su tierra. “Qué pesar, Dios mío. Si hace poco bromeábamos que ahora yo le tenía envidia de la buena porque ella ya estaba disfrutando de nuestro país de nuevo. Descanse en paz, Yessenia”, escribió.