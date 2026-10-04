El terrible final de Yesenia: regresó de USA y fue asesinada en Sabá

Luego de regresar recientemente de Estados Unidos a Honduras, Yesenia Argentina Alfaro Turcios, de 37 años, se encontraba feliz de volver a disfrutar de su tierra, según relataban sus familiares y amistades.
Sin embargo, su regreso terminó en tragedia tras ser encontrada muerta en la aldea Golondrina, municipio de Sabá, Colón.
Por la muerte violenta de la mujer fue detenido un ciudadano salvadoreño identificado como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años, quien permanece bajo custodia de la Policía Nacional mientras avanzan las investigaciones.
Según las primeras diligencias, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen habría derivado de un conflicto sentimental entre el sospechoso y la víctima.
De acuerdo con la información preliminar, Ramírez Hernández habría sido sorprendido cuando presuntamente intentaba deshacerse del cuerpo de Yesenia.
El sospechoso fue retenido por vecinos de la zona y posteriormente entregado a los agentes policiales que acudieron al lugar.
La víctima, identificada preliminarmente como Yessenia Alfaro, era originaria de Gualaco, Olancho, y residía en el sector donde ocurrió el hecho.
De manera preliminar también se informó que el sospechoso habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de ocurrido el crimen. El cuerpo de Yesenia fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tocoa, donde se le practicará la autopsia para establecer científicamente la causa de muerte y aportar otros elementos a la investigación.
El crimen de Yesenia ha provocado indignación entre familiares, amistades y personas que la conocían, especialmente porque recientemente había regresado a Honduras.
Una de sus amigas recordó que poco antes habían conversado sobre su regreso y hasta habían bromeado sobre la felicidad que le causaba estar nuevamente en su tierra. “Qué pesar, Dios mío. Si hace poco bromeábamos que ahora yo le tenía envidia de la buena porque ella ya estaba disfrutando de nuestro país de nuevo. Descanse en paz, Yessenia”, escribió.
Otra amiga la recordó como una mujer llena de vida, trabajadora y de gran corazón, quien se encontraba feliz por haber regresado a Honduras.
Kevin Moisés Ramírez Hernández permanece bajo resguardo policial. Una vez concluidas las diligencias investigativas, será remitido a la Fiscalía de turno para continuar con el procedimiento legal correspondiente.