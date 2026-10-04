Salvadoreño fue capturado cuando pretendía deshacerse del cuerpo de Yesenia Alfaro

Un ciudadano salvadoreño fue detenido como sospechoso de la muerte violenta de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en la aldea Golondrina, municipio de Sabá, departamento de Colón.
El detenido fue identificado como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años, quien quedó bajo custodia de agentes de la Policía Nacional luego del hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo.
Según las primeras investigaciones, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen habría derivado de un conflicto sentimental entre el sospechoso y la víctima.
De acuerdo con la información preliminar, Ramírez Hernández fue sorprendido cuando presuntamente intentaba deshacerse del cuerpo de la mujer. Tras ser retenido por pobladores, fue entregado a los agentes policiales que llegaron al lugar para atender la denuncia.
La víctima fue identificada preliminarmente como Yessenia Alfaro, de 37 años, originaria de Gualaco, Olancho, y residente en el sector donde ocurrió el crimen.
De manera preliminar también se informó que el sospechoso habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de ocurrido el hecho, un extremo que deberá ser establecido mediante las diligencias de investigación.
El cuerpo de Yessenia fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público en Tocoa, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa y otros detalles relacionados con su muerte.
La muerte de la mujer ha provocado consternación entre sus familiares, amistades y personas que la conocían, quienes lamentaron lo ocurrido. Según sus allegados, Yessenia había regresado recientemente a Honduras.
Según sus allegados, Yessenia había regresado recientemente a Honduras.
“Qué pesar, Dios mío. Si hace poco bromeábamos que ahora yo le tenía envidia de la buena porque ella ya estaba disfrutando de nuestro país de nuevo. Descanse en paz, Yessenia”, expresó.
Kevin Moisés Ramírez Hernández permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.
Conocidos de la víctima y del sospechoso llegaron a la posta policial para intentar agredirlo; sin embargo, los policías lo evitaron. ¿Por qué lo hiciste, Kevin?", le gritó una mujer, quien sería pariente de Yesenia Alfaro.