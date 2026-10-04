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Capturan a pareja que transportaba 30 paquetes de droga en su carro en Atlántida

Los detenidos fueron identificados como José Darío López Vargas, de 50 años, y María Leticia Cruz Reyes, de 49, quienes fueron requeridos cuando presuntamente transportaban unos 30 paquetes de supuesta marihuana en un vehículo tipo pick-up

Capturan a pareja que transportaba 30 paquetes de droga en su carro en Atlántida

Momentos de la captura de José Darío López Vargas, de 50 años, y María Leticia Cruz Reyes, de 49.

La Ceiba, Atlántida. Una pareja fue capturada este domingo durante un operativo de control policial en la posta de López Bonito, en el departamento de Atlántida, cuando presuntamente transportaba unos 30 paquetes de marihuana en un vehículo tipo pick-up.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los agentes detectaron indicios que generaron sospechas, por lo que procedieron a realizar un registro más minucioso del automotor.

Como resultado de la inspección fueron encontrados aproximadamente 30 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.

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Los detenidos fueron identificados como José Darío López Vargas, de 50 años, originario de Tocoa, Colón, y residente en San Juan Pueblo, Atlántida.

También fue detenida María Leticia Cruz Reyes, de 49 años, quien se desempeña como ama de casa y es originaria y residente de San Juan Pueblo.

La pareja fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y determinar su responsabilidad en el presunto delito relacionado con el transporte de drogas.

La sustancia decomisada será sometida a los análisis correspondientes para confirmar si se trata de marihuana y establecer la cantidad exacta.

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Redacción La Prensa
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