Capturan a pareja que transportaba 30 paquetes de droga en su carro en Atlántida

La Ceiba, Atlántida. Una pareja fue capturada este domingo durante un operativo de control policial en la posta de López Bonito, en el departamento de Atlántida, cuando presuntamente transportaba unos 30 paquetes de marihuana en un vehículo tipo pick-up.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los agentes detectaron indicios que generaron sospechas, por lo que procedieron a realizar un registro más minucioso del automotor.

Como resultado de la inspección fueron encontrados aproximadamente 30 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.