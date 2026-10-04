Capturan a salvadoreño por la muerte de Yesenia Alfaro en Sabá, Colón

Colón, Honduras. Un ciudadano salvadoreño, de 27 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional como presunto responsable de la muerte violenta de una mujer registrada durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en la aldea Golondrina, municipio de Sabá, Colón. La víctima fue identificada preliminarmente como Yessenia Alfaro, de 37 años, originaria de Gualaco, Olancho, y residente en la zona donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con las primeras diligencias, las autoridades manejan como principal hipótesis que la muerte habría ocurrido por un posible conflicto sentimental entre la víctima y el sospechoso, identificado como Kevin Moisés Ramirez Hernandez, de 27 años. Tras ocurrido el crimen, vecinos del sector habrían retenido al hombre y posteriormente lo entregaron a agentes de la Unidad Departamental de Prevención Número 2 (UDEP-2), quienes atendieron la denuncia.