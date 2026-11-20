Tegucigalpa, Honduras. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) anunció una reducción en las tasas de interés para nuevos préstamos habitacionales, una medida que entrará en vigencia en enero de 2027 y que busca mejorar las condiciones de financiamiento para las familias hondureñas.

El anuncio se realizó durante la conmemoración del 33.º aniversario de la institución, actividad en la que participó el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien destacó la importancia de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia.

De acuerdo con la información divulgada por Casa Presidencial, el ajuste contempla una disminución de medio punto porcentual en las dos categorías de financiamiento. Para los préstamos destinados a vivienda social, la tasa pasará del 9 % al 8.5 %, mientras que para las viviendas de clase media bajará del 10.5 % al 10 %.