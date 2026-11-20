Tegucigalpa, Honduras. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) anunció una reducción en las tasas de interés para nuevos préstamos habitacionales, una medida que entrará en vigencia en enero de 2027 y que busca mejorar las condiciones de financiamiento para las familias hondureñas.
El anuncio se realizó durante la conmemoración del 33.º aniversario de la institución, actividad en la que participó el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien destacó la importancia de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia.
De acuerdo con la información divulgada por Casa Presidencial, el ajuste contempla una disminución de medio punto porcentual en las dos categorías de financiamiento. Para los préstamos destinados a vivienda social, la tasa pasará del 9 % al 8.5 %, mientras que para las viviendas de clase media bajará del 10.5 % al 10 %.
Durante el evento, Asfura resaltó el aporte del RAP al sector habitacional, al señalar que la institución ha contribuido al financiamiento de más de 37,000 viviendas en Honduras, además de generar beneficios mediante sus programas de ahorro e inversión.
Anuncian distribución de 429 millones de lempiras
Como parte de los resultados presentados durante la celebración, el RAP informó que tiene prevista la distribución de 429 millones de lempiras en excedentes entre sus afiliados.
La institución también expuso nuevas herramientas digitales con las que pretende agilizar los trámites y facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios, así como ofrecer alternativas de apoyo para los emprendedores.
Gobierno contempla bonos para facilitar acceso a vivienda
La reducción de las tasas de interés coincide con las acciones contempladas en la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos impulsada por el Gobierno.
Dentro de esta estrategia figura el programa Doble Impulso, que incluye bonos de hasta 82,500 lempiras y subsidios destinados a disminuir el monto de las cuotas mensuales durante un período de 10 años, de acuerdo con las condiciones económicas de cada familia.
El mandatario también manifestó que su administración continuará respaldando al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), con el propósito de fortalecer el financiamiento destinado a proyectos habitacionales y al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.