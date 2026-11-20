​​​​Tegucigalpa. El exjuez Marco Vallecillo desestimó las versiones que apuntan a un eventual retorno suyo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y aclaró que su única pretensión es que se restituyan sus derechos y se defina formalmente su situación jurídica mediante las resoluciones constitucionales vigentes. "Lo único que solicito es la restitución de mis derechos, que se establezca mi situación jurídica por medio del amparo, nada más", manifestó Vallecillo al salir al paso de las especulaciones sobre su posible reintegro al Poder Judicial.

Según explicó el exfuncionario, el recurso de amparo otorgado a su favor en junio de este año determinó que durante el proceso judicial que enfrentó se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso y el derecho a la defensa. Aunque reconoció el aprecio por su trayectoria dentro de la judicatura, precisó que actualmente se encuentra retirado de la función jurisdiccional y dedicado a otra faceta profesional, reiterando que no busca volver a ocupar el cargo de juez.