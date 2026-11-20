Tegucigalpa. El exjuez Marco Vallecillo desestimó las versiones que apuntan a un eventual retorno suyo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y aclaró que su única pretensión es que se restituyan sus derechos y se defina formalmente su situación jurídica mediante las resoluciones constitucionales vigentes.
"Lo único que solicito es la restitución de mis derechos, que se establezca mi situación jurídica por medio del amparo, nada más", manifestó Vallecillo al salir al paso de las especulaciones sobre su posible reintegro al Poder Judicial.
Según explicó el exfuncionario, el recurso de amparo otorgado a su favor en junio de este año determinó que durante el proceso judicial que enfrentó se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso y el derecho a la defensa.
Aunque reconoció el aprecio por su trayectoria dentro de la judicatura, precisó que actualmente se encuentra retirado de la función jurisdiccional y dedicado a otra faceta profesional, reiterando que no busca volver a ocupar el cargo de juez.
Asimismo, descartó emprender acciones legales contra las autoridades del Poder Judicial ni contra el exfiscal general Johel Zelaya, quien encabezó la acusación estatal en su contra.
El 14 de agosto, la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción resolvió otorgar el recurso de amparo presentado a favor del juez y anular las actuaciones procesales realizadas en su contra sin la previa tramitación del antejuicio.
Fue acusado originalmente por el Ministerio Público de Honduras por el delito de extorsión (con los agravantes de abuso de autoridad y uso de su investidura judicial), así como de concusión en el desarrollo de los señalamientos del caso.
El exjuez fue detenido el 17 de agosto de 2024. Su captura se ejecutó mediante un operativo realizado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en Tegucigalpa, luego de que las autoridades le dieran seguimiento tras la denuncia interpuesta por un testigo protegido.