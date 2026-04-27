Exjuez Marco Vallecillo continuó en el cargo pese a auto de formal procesamiento

A lo largo de esta etapa, se debe garantizar el derecho de defensa del servidor, recabando su declaración y desarrollando todas las diligencias necesarias.Si al finalizar los seis meses no se ha emitido una sentencia firme en el proceso penal, la ley establece que el despido del servidor judicial se produce automáticamente, sin responsabilidad para la institución.Posteriormente, el caso se remite a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que debe emitir la resolución final de despido y notificarla a través de la Secretaría General.En el caso de Vallecillo, transcurridos los seis meses, se debió despedir al imputado y notificar a través de la Secretaría General de la CSJ por el apego al debido proceso y para que el exjuez (de estimarlo) hiciera uso de los recursos que considerara pertinentes conforme a la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento ante el Consejo de la Carrera Judicial.La responsabilidad de imponer sanciones disciplinarias recae en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que en ese entonces era ocupado por Rebeca Obando —quien renunció tras rumores de un juicio político en su contra.No obstante, no se registró ninguna acción administrativa orientada a su separación del cargo, por lo que el exjuez podría recurrir a mecanismos legales como más recursos de amparo o reclamaciones laborales para exigir reintegro o compensaciones económicas, mencionaron especialistas.