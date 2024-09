$!Lisseth Vallecillo, magistrada de la Corte de Apelaciones, falsificó facturas para no liquidar viáticos

Ramírez declaró que las facturas no corresponden a las emitidas por el hotel, mencionó que las personas descritas en la factura no se encuentran en los registros migratorios del hotel y los valores tampoco son los mismos que maneja el hotel, asimismo, dijo que sus facturas no tienen firmas.

La siguiente gira No. 1145-2016, debería ser realizada por tres personas, pero solo viajó Vallecillo a San Pedro Sula, Cortés, donde se habría hospedado en el hotel Green Frog Inn del 18 al 22 de abril de 2016. Sin embargo, el acta de auditoría reveló que las facturas tampoco correspondían a las emitidas por el hotel.

“El sello plasmado es diferente al utilizado en el hotel, las facturas No. 841 del 23/01/2016, No. 860 del 07/02/2016, No. 859 del 13/02/2016 y No. 1222 del 22/04/2016 a favor de los señores Liz María Ernestina Núñez Cardona, Víctor Méndez Ordoñez, Lisseth Rosario Vallecillo Banegas (los tres jueces en ese entonces) presentan irregularidades en vista que no tienen las mismas características que las facturas presentadas por la propietaria del hotel”, menciona el texto auditado.

El documento también engloba otra gira No. 123-2016, realizada en del 18 al 23 de enero en Juticalpa, Olancho, donde las cuatro personas de las Fuerzas Armadas, que solían acompañar a Vallecillo a sus giras, falsificaron facturas del hotel Posada del Centro.

“Según lo manifestado por la administradora del hotel, quien labora desde hace cuatro años en el establecimiento, las facturas no corresponden a las emitidas por el hotel, no se encontraron registros de las personas descritas en los libros ni talonarios y los valores son distintos a los emitidos por el hotel, al igual que la firma que tiene la factura no corresponden a los administradores del hotel”, mencionan.

Es decir, que grupalmente solo coincidieron en la falsificación en la gira de Tocoa, Colón, sin embargo, de forma independiente la jueza Vallecillo habría falsificado sus facturas de un viaje a San Pedro Sula, Cortés, junto a otros jueces, mientras que los demás acompañantes de ella (miembros de las FF AA) falsificaron sus facturas en un viaje asignado a Juticalpa, Olancho.