Exjuez Marco Vallecillo rompe el silencio y declara "su inocencia" durante juicio

Tegucigalpa, Honduras.

El exjuez Marco Antonio Vallecillo Venegas defendió este lunes su inocencia durante el inicio del juicio oral y público en su contra por el delito de extorsión. En su testimonio, Vallecillo afirmó que nunca ha cometido ilícitos y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. “Delante de la presencia de Dios juro que todo lo que diré es verdad y esta es mi verdad”, expresó el exjuez al iniciar su declaración. Explicó que desde 2016 inició su carrera en el Poder Judicial y que siempre actuó con rectitud. “Yo era el primero y el último en irme de este lugar. En ningún momento, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia Marco Antonio Vallecillo Banegas ha cometido el delito de extorsión”, sostuvo.

Señalamientos y acusaciones

Vallecillo relató que todo comenzó cuando Nelson Sierra llegó a su despacho para consultarle sobre un supuesto requerimiento contra David Ignacio Williams Guillén. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Aseguró que conocía a Sierra y a Williams, pero negó vínculos con estructuras criminales. “Los que me conocen saben que con corruptos no me siento ni a tomar café”, dijo en el estrado. Según su versión, Sierra le comentó que desde el Ministerio Público (MP) se le estaba exigiendo el pago de 150,000 lempiras mensuales para mantenerlo informado sobre el avance de las investigaciones en su contra. Vallecillo señaló que esas supuestas solicitudes provenían de un fiscal y que eran reportadas a la subdirectora de fiscales María Enriqueta Tejeda. Añadió que, en su momento, tuvo la intención de plantear este hecho directamente al fiscal general Joel Zelaya.

Inicio de Juicio Oral y Público en la causa instruida contra el ex juez Marco Vallecillo https://t.co/FIvBuuzOBk — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 22, 2025

Reuniones con autoridades

El exjuez afirmó que durante la presentación del caso de las llamadas “casas contenedores”, se reunió con Zelaya, Tejeda y el fiscal Luis Javier Santos. “Les comento que hay una persona que está siendo extorsionada desde adentro del Ministerio Público, y que están utilizando mi nombre, el del fiscal general y el de María Tejeda”, dijo durante la audiencia. Según las declaraciones, "Sierra le indicó que el testigo protegido del caso se encontraba fuera del país y preguntó si podía reprogramar la reunión". Vallecillo afirmó que su respuesta fue clara: “no podía encargarse de eso, ya que no puede andar sacando citas para terceros y que eso no era su problema”.

