Tela, Atlántida. Un cargamento de 582 paquetes de supuesta droga fue descubierto por autoridades antidrogas durante un operativo realizado este viernes en una hacienda de la aldea Planes de Hicaque, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
El decomiso fue resultado de varios días de seguimiento e investigaciones desarrolladas por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), cuyos equipos especializados identificaron un camión que presuntamente era utilizado para movilizar sustancias ilícitas.
Según el reporte preliminar, los paquetes rectangulares, que serían de supuesto clorhidrato de cocaína, estaban escondidos en un compartimiento oculto o caleta construido en la estructura del camión, localizado en el interior de la hacienda.
Durante la intervención también se identificaron otros vehículos que, de acuerdo con la información policial, eran utilizados para introducir los paquetes en espacios acondicionados especialmente para ocultarlos y facilitar su traslado.
Las investigaciones buscan establecer quiénes estarían detrás de esta operación y determinar si la propiedad funcionaba como un punto de almacenamiento o preparación de vehículos para el transporte de drogas.
El operativo contó con la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que acompaña las diligencias relacionadas con este decomiso.
Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla si hubo personas detenidas ni el peso total del cargamento incautado.