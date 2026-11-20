Tela, Atlántida. Un cargamento de 582 paquetes de supuesta droga fue descubierto por autoridades antidrogas durante un operativo realizado este viernes en una hacienda de la aldea Planes de Hicaque, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

El decomiso fue resultado de varios días de seguimiento e investigaciones desarrolladas por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), cuyos equipos especializados identificaron un camión que presuntamente era utilizado para movilizar sustancias ilícitas.

Según el reporte preliminar, los paquetes rectangulares, que serían de supuesto clorhidrato de cocaína, estaban escondidos en un compartimiento oculto o caleta construido en la estructura del camión, localizado en el interior de la hacienda.