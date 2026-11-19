El crecimiento del personal también se reflejó en el gasto. Mientras que en 2023 las remuneraciones sumaron casi 700 mil lempiras, en 2024 superaron los 1.1 millones y en 2025 alcanzaron más de 1.7 millones, el mayor desembolso anual del <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa-congreso-nacional-paquete-reformas-electorales-proponen-cambios-clave-cne-trep-martes-AD31670167">período examinado</a>.La diferencia se observa también en los pagos mensuales. En enero de 2025, la nómina rondaba los 81 mil lempiras, mientras que desde abril llegó a unos 134 mil lempiras en los meses sin remuneraciones extraordinarias. El aumento coincidió con la incorporación de nuevos cargos a los registros salariales.Los documentos de enero y febrero de 2026, últimos meses examinados, muestran una estructura distinta, integrada por las plazas de cónsul y vicecónsul. Los pagos identificados en ese período superaron los 100 mil lempiras.