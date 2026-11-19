Tegucigalpa, Honduras

Unos cuatro millones de lempiras destinó el Estado hondureño, entre julio de 2022 y febrero de 2026, al pago de remuneraciones del Consulado General de Honduras en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, una sede encabezada por Ada Evila Serrano Núñez que, según la Fiscalía estadounidense, fue utilizada para operar una presunta red de sobornos mediante el cobro ilegal por citas consulares.

Según una acusación federal presentada en septiembre de 2026, Serrano habría coordinado junto con familiares y empleados consulares un esquema de cobros ilegales que generó más de 375 mil dólares (unos 10 millones de lempiras). A partir de esos señalamientos, LA PRENSA Premium revisó las remuneraciones del personal que trabajaba en esa sede durante el período investigado. El análisis de las planillas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, disponibles en el apartado “Remuneración de Empleados” del Portal Único de Transparencia, detectó que solo la plaza ocupada por Serrano acumuló más de 2.1 millones de lempiras entre julio de 2022 y febrero de 2026, incluidos los pagos extraordinarios registrados por aguinaldo y decimocuarto salario. Durante su gestión, la exfuncionaria recibió una remuneración mensual habitual de entre 44 mil y unos 45 mil lempiras, aunque en junio y diciembre los montos aumentaban por el pago del decimocuarto salario y el aguinaldo, respectivamente.

Las planillas muestran que su salario se mantuvo prácticamente estable durante buena parte de su gestión. En julio de 2022 recibió unos 29 mil lempiras, pero desde agosto de ese año pasó a 44 mil. Posteriormente, su remuneración aumentó ligeramente hasta unos 45 mil lempiras mensuales, cantidad que conservó durante 2024 y 2025. En febrero de 2026, el registro consigna alrededor de 39 mil lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El resto del gasto salarial se distribuyó entre agentes consulares, que concentraron 792 mil lempiras en remuneraciones; vicecónsules, con casi 690 mil; y secretarios, con cerca de 400 mil lempiras. En conjunto, estos pagos y los correspondientes a la plaza de cónsul elevaron el gasto de la nómina a unos cuatro millones de lempiras.

Los agentes consulares tenían remuneraciones mensuales habituales de entre 18 mil y 20 mil lempiras, mientras que los vicecónsules registraron salarios de alrededor de 35 mil lempiras durante buena parte del período. Por su parte, el puesto de secretario alcanzó una remuneración mensual de unos 36 mil lempiras.

Mientras el consulado de Atlanta era utilizado, según la Fiscalía estadounidense, para operar una presunta red de sobornos, su personal continuó recibiendo remuneraciones del Estado hondureño con salarios relativamente estables y algunas variaciones en la cantidad de empleados durante el período investigado. Estos registros, que se basan únicamente en salarios no gastos de representación, bonos y otros tipos de beneficios, permiten reconstruir el funcionamiento de la nómina de una sede señalada por la Fiscalía estadounidense, aunque no constituyen, por sí mismos, evidencia de irregularidades salariales ni de participación de todos sus trabajadores en el esquema investigado.

Una nómina que se fue ampliando

La estructura de personal del consulado de Atlanta cambió a lo largo de los años. En 2022 y buena parte de 2023, las planillas registraban principalmente la plaza de cónsul, acompañada en algunos meses por un segundo cargo. Sin embargo, a partir de 2024 comenzaron a aparecer hasta tres puestos en un mismo mes. Ese año, además de Serrano, figuraron agentes consulares y vicecónsules. La composición también varió: entre septiembre y diciembre de 2024, por ejemplo, los registros consignan dos plazas de agentes consulares junto a la de cónsul. La nómina se amplió nuevamente en 2025. Desde marzo, las planillas registraron hasta cuatro cargos en un mismo mes, entre ellos cónsul, vicecónsul, agente consular y secretario. Esta estructura se mantuvo durante buena parte del año, aunque con algunas variaciones.

El crecimiento del personal también se reflejó en el gasto. Mientras que en 2023 las remuneraciones sumaron casi 700 mil lempiras, en 2024 superaron los 1.1 millones y en 2025 alcanzaron más de 1.7 millones, el mayor desembolso anual del período examinado. La diferencia se observa también en los pagos mensuales. En enero de 2025, la nómina rondaba los 81 mil lempiras, mientras que desde abril llegó a unos 134 mil lempiras en los meses sin remuneraciones extraordinarias. El aumento coincidió con la incorporación de nuevos cargos a los registros salariales. Los documentos de enero y febrero de 2026, últimos meses examinados, muestran una estructura distinta, integrada por las plazas de cónsul y vicecónsul. Los pagos identificados en ese período superaron los 100 mil lempiras.

Los empleados señalados

La acusación estadounidense también describe la participación de trabajadores del consulado de Atlanta en la presunta red de sobornos, aunque las planillas examinadas por LA PRENSA Premium no permiten identificar a todos los empleados mencionados en el expediente judicial. Según la Fiscalía estadounidense, entre julio de 2023 y diciembre de 2024, un empleado de nacionalidad mexicana, que inicialmente desempeñaba funciones de guardia de seguridad, habría recibido dinero de una empresa privada a cambio de facilitar citas consulares. Los pagos eran distribuidos siguiendo instrucciones de Serrano Núñez.

Sin embargo, en las planillas examinadas no aparece una plaza identificada como guardia de seguridad. Los registros consignan cargos de cónsul, vicecónsul, agente consular y secretario, por lo que no fue posible determinar si ese trabajador figuraba bajo otra denominación o recibía su remuneración mediante un mecanismo distinto. La acusación señala que, a partir de enero de 2025, otro colaborador del consulado, con doble nacionalidad hondureña y estadounidense, habría asumido la recepción de los sobornos hasta marzo de 2026. Ese período coincidió con la ampliación de la nómina, aunque los documentos salariales no permiten establecer una relación entre ambos hechos ni identificar cuál de las plazas correspondía al trabajador señalado. Tras conocerse la acusación contra Serrano Núñez, la canciller Mireya Agüero anunció una auditoría extraordinaria de la red consular hondureña para revisar la asignación de citas, los cobros por servicios, la contratación de proveedores y el manejo administrativo y financiero de las sedes.

“Lo ocurrido es una invitación a volver a hacer una auditoría extraordinaria de la red consular hondureña, no solamente en Estados Unidos, sino que en general. Nuestros compatriotas no pueden continuar siendo víctimas de estos mecanismos”, mencionó en medios de comunicación. La funcionaria también informó que la Cancillería remitió informes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por incumplimientos en los procedimientos de transición y rendición de cuentas de algunas autoridades consulares salientes. Estas actuaciones se suman a las investigaciones anunciadas por el Gobierno hondureño tras conocerse el caso de Atlanta, mientras la justicia estadounidense continúa el proceso contra Serrano Núñez y sus presuntos colaboradores. En ese sentido, la analista de migración, Marcela Caro consideró que el caso de la excónsul Ada Serrano debe impulsar una revisión profunda del servicio exterior, especialmente de los mecanismos de supervisión y las denuncias contra funcionarios consulares.