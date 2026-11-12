Auditoría revela gastos millonarios y desvío de objetivos en Secretaría de Planificación

Tegucigalpa, Honduras. Un severo descontrol financiero y una desviación de los objetivos institucionales marcaron el funcionamiento de la Secretaría de Planificación Estratégica, según los hallazgos del proceso de auditoría, saneamiento y liquidación encabezado por la Comisión Técnica Liquidadora.

El informe documenta contratos millonarios con ciudadanos extranjeros, gastos elevados en alquiler de edificios e infraestructura, incremento en la renta de vehículos y compra de pasajes aéreos, además de proyectos de carácter propagandístico y solicitudes políticas ajenas al desarrollo nacional.

Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, explicó que fue juramentado el 2 de marzo de 2026 y que cuatro días después acudió a la Secretaría de Planificación Estratégica para conocer la situación del personal y las condiciones financieras de la institución.

Uno de los principales hallazgos fue el crecimiento del presupuesto anual, que pasó de 74 millones de lempiras en 2022 a 458 millones en 2023, 1,002 millones en 2024 y 1,694 millones en 2025. Para el ejercicio actual, el Congreso Nacional aprobó 604 millones de lempiras destinados exclusivamente al cierre y liquidación.

Como parte de las medidas correctivas, la comisión eliminó una planilla mensual cercana a los 25 millones de lempiras, en la que figuraban más de 820 empleados. La acción permitió ahorrar más de 180 millones de lempiras en nueve meses y cubrir el pago total de las prestaciones laborales.