Cae alias "Corocotoco" en La Lima; lo señalan de ser cabecilla de la MS

La Lima, Cortés. Un presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13), conocido con el alias de Corocotoco, fue capturado este jueves durante una operación policial ejecutada en la aldea El Paraíso, municipio de La Lima, Cortés, donde las autoridades le decomisaron un arma de fuego, un cartucho para lanzagranadas y varios paquetes de supuesta droga. El detenido fue identificado como Levis Marcel Leiva Coto, de 28 años, quien, según información de la Policía Nacional, es considerado un homie o cabecilla de sector dentro de la estructura criminal MS-13 y tendría aproximadamente 11 años de pertenecer a esta organización en la zona de La Lima.

La captura se realizó mediante una operación de saturación policial desarrollada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención número 9. De acuerdo con las investigaciones policiales, Leiva Coto habría tenido antecedentes penales en Guatemala, donde fue detenido en agosto de 2021 por su presunta vinculación con actividades de sicariato de la MS-13.

Las autoridades indicaron que en ese país habría recibido una condena de 15 años de prisión; sin embargo, recuperó su libertad después de permanecer nueve años privado de ella, según el reporte policial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una pistola con su respectivo cargador y municiones, además de un cartucho para lanzagranadas, cuyo hallazgo también forma parte de las evidencias recopiladas durante la operación.