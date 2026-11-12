Suspenden la alerta migratoria de Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ya no cuenta con la alerta migratoria que le impedía abandonar el territorio nacional, luego de que las autoridades suspendieran dicha medida. El equipo legal del exmandatario recibió la notificación sobre la anulación de esta restricción cautelar, la cual se mantenía activa desde 2022 a raíz de la petición de extradición hecha por Estados Unidos.

La disposición seguía vigente en el sistema a pesar de que Hernández fue entregado a la justicia norteamericana en abril de aquel mismo año. Para lograr este levantamiento, sus apoderados legales acudieron en octubre de 2026 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir que se cancelara el impedimento, argumentando que la orden perdió sentido desde el momento en que se ejecutó la extradición y se dictaron los fallos posteriores en territorio estadounidense.