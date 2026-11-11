Manipulan arte de LA PRENSA para afirmar falsamente que extraditable testificará contra JOH

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte atribuido al diario LA PRENSA en el que se afirma que un hondureño solicitado en extradición a Estados Unidos fue hallado muerto un día antes de testificar contra el expresidente de Honduras (2014 y 2022) Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en Estados Unidos. Sin embargo, es falso: el contenido fue manipulado. LA PRENSA Verifica confirmó que el arte original del diario LA PRENSA, publicado el 10 de noviembre de 2026, no incluye esa descripción. “Extraditable hallado muerto un día antes de viajar a EE.UU. a testificar contra JOH y el Partido Nacional”, dice el texto sobrepuesto en el arte compartido en WhatsApp desde el 11 de noviembre de 2026.

La desinformación circula después de que el 10 de noviembre de 2026 se informara sobre el hallazgo sin vida de Héctor Vicente Paguada Paguada, un hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos, en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. Paguada era requerido por su presunta vinculación con el asesinato de su esposa y su suegra en Texas. Aunque las autoridades penitenciarias manejan preliminarmente la hipótesis de un suicidio, las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según informó EL HERALDO, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, confirmó el hallazgo e indicó que, de manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el privado de libertad se quitó la vida.

Paguada había sido capturado el 7 de noviembre en Sabá, Colón, por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres en Texas, Estados Unidos, ocurrido en 2024.



Arte manipulado

Una búsqueda en las publicaciones de LA PRENSA en Facebook permitió localizar la publicación original , difundida por el medio el 11 de noviembre de 2026. La pieza gráfica auténtica dice textualmente: “Hallan sin vida a extraditable en baño de la cárcel de Támara”. El contenido detalla que el extraditable hondureño Héctor Vicente Paguada Paguada, de 38 años, fue encontrado sin vida el 10 de noviembre de 2026 en el área de baños del Módulo de Diagnóstico del Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde permanecía recluido tras ser capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). El artículo añade que Paguada era requerido en extradición por Estados Unidos, donde se le acusaba de haber asesinado a su esposa y a su suegra en Texas. Según las autoridades penitenciarias, otros reclusos alertaron a los custodios después de que permaneciera más de 15 minutos en los baños sin salir. Al ingresar, los agentes confirmaron que no presentaba signos vitales. Esto confirma que el arte fue manipulado para atribuir una descripción distinta a la original.