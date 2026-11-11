Acribillan a mujer con 16 disparos dentro de su vivienda en Olanchito

Olanchito, Yoro. Un nuevo hecho violento conmociona al departamento de Yoro, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos en el interior de su vivienda, ubicada en la comunidad de Nombre de Jesús, municipio de Olanchito.
La víctima fue identificada como Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años, conocida por sus allegados como «Carrancha», quien recibió 16 impactos de bala durante el ataque ocurrido la tarde del martes 10 de noviembre.
De acuerdo con la información preliminar, un hombre llegó hasta la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones. Al momento del atentado, Sandra se encontraba acompañada de su esposo y otros familiares, quienes presenciaron el violento episodio.
Tras escuchar las detonaciones y percatarse de lo ocurrido, familiares y agentes de la Policía Nacional auxiliaron a la mujer y la trasladaron de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, con la esperanza de que pudiera sobrevivir a las heridas.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los proyectiles, minutos después de su ingreso al centro asistencial se confirmó su fallecimiento.
Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del asesinato ni se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.
El hecho ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad de Nombre de Jesús, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la muerte de Sandra Lorena Cruz.