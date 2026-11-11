Acribillan a mujer con 16 disparos dentro de su vivienda en Olanchito

Olanchito, Yoro. Un nuevo hecho violento conmociona al departamento de Yoro, luego de que una mujer fuera asesinada a balazos en el interior de su vivienda, ubicada en la comunidad de Nombre de Jesús, municipio de Olanchito.

La víctima fue identificada como Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años, conocida por sus allegados como «Carrancha», quien recibió 16 impactos de bala durante el ataque ocurrido la tarde del martes 10 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre llegó hasta la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones. Al momento del atentado, Sandra se encontraba acompañada de su esposo y otros familiares, quienes presenciaron el violento episodio.