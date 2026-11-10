A prisión envían a mujer acusada de trata de personas en Yoro

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer señalada de integrar una estructura delictiva vinculada con la privación de libertad y explotación de seres humanos continuará en prisión preventiva, luego de que un juez dictara auto de formal procesamiento en su contra por el delito de trata de personas agravada. La imputada fue identificada como Karen Carolina Gómez Flores, quien es investigada por su presunta participación en hechos relacionados con la explotación de personas en la zona sur del departamento de Yoro. La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de desarrollarse la audiencia inicial y analizarse los elementos probatorios presentados por las partes procesales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales para sustentar la acusación contra la imputada. Entre los elementos expuestos por la Fiscalía figuran declaraciones anticipadas de testigos protegidos, así como reconocimientos realizados mediante álbumes fotográficos, que forman parte de las investigaciones sobre las actividades de la estructura criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos del ente acusador y solicitó que se dictara un sobreseimiento a favor de su representada.