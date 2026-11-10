Cortés exige que su aporte económico se refleje en inversión pública

San Pedro Sula, Honduras. Que el peso económico de Cortés se refleje en una mayor inversión pública y que los proyectos estratégicos pasen de los anuncios a la ejecución fue el principal planteamiento del sector empresarial durante la socialización del Presupuesto General de la República para 2027, realizada ayer en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). El encuentro reunió al ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, diputados de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y representantes de los sectores productivos del Valle de Sula, quienes expusieron las necesidades que consideran prioritarias para impulsar la competitividad, generar empleo y reducir la vulnerabilidad de la región.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, recordó que el valle de Sula aporta, según sus estimaciones, el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que considera necesario que esa contribución tenga correspondencia con la distribución de los recursos públicos. “Si Cortés contribuye de manera tan significativa a la economía nacional, también necesita recibir la atención presupuestaria que demanda su crecimiento y su importancia estratégica”, manifestó el dirigente empresarial.

Cifra 2.5% es el incremento previsto en el Presupuesto General de 2027 respecto al aprobado para 2026, según informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Entre las principales prioridades destacó la construcción de la represa multipropósito El Tablón, considerada fundamental para reducir el impacto de las inundaciones, junto con la rehabilitación y construcción de bordos, canales de alivio, dragados y otras obras destinadas a proteger comunidades, empresas y zonas productivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agenda empresarial también incluye inversiones en carreteras, corredores logísticos y conectividad, así como mejoras en Puerto Cortés y el aeropuerto Ramón Villeda Morales, dos infraestructuras estratégicas para el comercio y la competitividad de la zona norte.

A estas demandas se suman las necesidades de suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, salud, educación y seguridad ciudadana. Para la CCIC, atender estos sectores permitiría mejorar las condiciones de vida de la población y generar un entorno más favorable para las inversiones y el empleo. El principal reclamo empresarial, sin embargo, apunta a que las obras cuenten con respaldo financiero y no permanezcan únicamente como compromisos gubernamentales.

“No basta con anunciar proyectos. Necesitamos que estén incorporados en el presupuesto, que tengan asignaciones financieras, cronogramas definidos y mecanismos de seguimiento que garanticen su ejecución”, enfatizó Qubain. Durante la presentación, el ministro Hernández Hércules explicó que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla un incremento del 2.5% respecto al monto aprobado para 2026 y mantiene como pilares la infraestructura, seguridad, salud y educación.



La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Mario Pérez, continuará las jornadas de socialización en otras regiones antes de llevar el proyecto al pleno legislativo. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha señalado que se buscarán los consensos necesarios para aprobarlo durante la semana del 14 al 19 de diciembre.