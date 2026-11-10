Zambrano: “Ningún gobierno estos últimos años le había puesto atención a Cortés”

San Pedro Sula, Honduras. Una inversión superior a los 23,000 millones de lempiras en proyectos para el departamento de Cortés anunció este martes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante la jornada del Congreso Móvil que se desarrolla en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula.
El titular del Poder Legislativo explicó que la inversión contempla más de 8,000 millones de lempiras en fondos nacionales, mediante proyectos enviados por el gobierno del presidente Nasry Asfura, así como la continuidad de financiamiento externo por casi 600 millones de dólares, equivalentes a más de 15,000 millones de lempiras.
Según Zambrano, los recursos permitirán impulsar obras de infraestructura durante los próximos años en los distintos municipios de Cortés, aunque su ejecución dependerá de los procesos de aprobación y desarrollo de los proyectos.
"Eso va a dejar una inversión estos próximos años a Cortés de más de 23 mil millones, nunca antes visto", manifestó Zambrano ante los medios de comunicación, previo al inicio de la sesión legislativa.
El presidente del Congreso adelantó que durante las jornadas de este martes 10 y miércoles 11 de noviembre se conocerán iniciativas relacionadas con las necesidades de los 12 municipios del departamento.
Unos 40 dictámenes para Cortés
Zambrano detalló que más del 90% de los asuntos incluidos en la agenda legislativa corresponden específicamente a Cortés y que para el miércoles se tiene prevista la aprobación de unos 40 dictámenes vinculados con proyectos y necesidades del departamento.
"Creo que hay unos 40 dictámenes solo de Cortés que estaríamos aprobando el día de mañana", expresó.
El funcionario aseguró que la intención es establecer una coordinación entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, los alcaldes y diputados de las diferentes fuerzas políticas para dar respuesta a las demandas de inversión en la zona norte.
Sostuvo que Cortés, por su aporte a la economía nacional, necesita recibir mayores recursos para infraestructura y proyectos de beneficio colectivo.
"Aquí la gente trabaja, la gente aporta, económicamente contribuye al desarrollo del país, y los gobiernos se han olvidado de Cortés", expresó el presidente del Legislativo.
La sesión de este martes estaba convocada para las 2:00 de la tarde, aunque las lluvias registradas en San Pedro Sula provocaron retrasos en la llegada de algunos participantes. Zambrano indicó que la jornada podría extenderse hasta horas de la noche, mientras que el miércoles se prevé sesionar desde las 9:00 o 9:30 de la mañana hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde.
Pide acciones contra la delincuencia
Durante sus declaraciones, Zambrano también abordó la situación de seguridad en San Pedro Sula y otros municipios de Cortés, donde aseguró haber escuchado las preocupaciones de los pobladores por la presencia de estructuras criminales en barrios y colonias.
El presidente del Congreso pidió a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia e investigación intensificar las operaciones contra la delincuencia y poner a los responsables de delitos a disposición de los tribunales.
"Hoy la autoridad va a tener el control en esos barrios y colonias peligrosos", afirmó Zambrano, al referirse a la necesidad de recuperar los sectores afectados por la criminalidad.
Asimismo, solicitó que los delincuentes capturados y condenados por los tribunales sean recluidos en los módulos de máxima seguridad, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Las declaraciones se producen en el marco de las reformas penales y penitenciarias aprobadas recientemente por el Congreso Nacional, que contemplan medidas más estrictas contra estructuras criminales y cambios en las condiciones de reclusión para determinados delitos.
El Congreso Móvil continuará este miércoles con la discusión de los proyectos destinados a Cortés, cuando se espera conocer con mayor detalle las iniciativas que recibirán respaldo legislativo.