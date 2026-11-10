Congreso dona L2.5 millones al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula recibió este martes un donativo de 2.5 millones de lempiras del Congreso Nacional, entregado por su presidente, Tomás Zambrano, junto a diputados del departamento de Cortés de diferentes bancadas, para fortalecer el equipamiento médico y mejorar la atención de los pacientes.

Los recursos permitirán adquirir 50 camillas para el traslado de pacientes, dos electrocardiógrafos y un cistoscopio, como parte de un esfuerzo conjunto de los parlamentarios de Cortés para contribuir a las necesidades del principal centro asistencial de la zona norte.

Durante la visita, Zambrano y los diputados recorrieron distintas áreas del hospital, entre ellas medicina interna y emergencia, donde conocieron las dificultades de atención, así como las necesidades de infraestructura y equipamiento que enfrenta el establecimiento.

El presidente del Legislativo observó que la sala de medicina interna ya no tiene capacidad suficiente para atender la demanda y que algunos pacientes deben permanecer en los pasillos. “Ver a nuestros hermanos hondureños, que ya la sala de medicina interna no le da abasto y tiene que haber gente en los pasillos, es fuerte”, expresó.

El director del hospital, Edgardo Iraheta, agradeció el aporte y lo calificó como un gesto de compromiso y solidaridad con la población hondureña. Explicó que el equipo permitirá mejorar la movilización de los pacientes y fortalecer la atención médica. Además, informó que trabajan en la ampliación de la capacidad hospitalaria con 15 camas adicionales.

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Zambrano señaló que el recorrido permitió identificar necesidades que requieren soluciones de mayor alcance. Entre los proyectos mencionados figuran la construcción de un hospital de trauma en terrenos del Mario Catarino Rivas y el hospital de Puerto Cortés, cuya edificación ya fue aprobada por el Gobierno.

Otra de las situaciones expuestas fue la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito. Según las estadísticas compartidas por Iraheta, el hospital recibe alrededor de 50 pacientes diarios por percances relacionados con motocicletas. Ante esta situación, Zambrano propuso analizar y socializar con los sectores involucrados la posibilidad de establecer un seguro para motocicletas y vehículos, como alternativa para atender emergencias y reducir la presión sobre los hospitales. Aclaró que la iniciativa deberá discutirse.

El titular del Congreso anunció que buscará que el director del Mario Catarino Rivas exponga las principales necesidades del centro asistencial ante las comisiones de Presupuesto y de Salud, para revisar posibles apoyos que puedan incorporarse al presupuesto de la Secretaría de Salud, cuya discusión está prevista para diciembre. El presidente de la Comisión de Salud, Roberto Cosenza, destacó que el donativo fue posible gracias a la participación de diputados de distintas fuerzas políticas y reconoció que los 2.5 millones de lempiras no resuelven todas las carencias, pero permiten atender requerimientos concretos.

En la iniciativa participaron los diputados Sandra Coleman, Fernando Castro, Wenceslao Lara, Thirsa López, Arely Zelaya, Alejandra Vallecillo, Alex Berríos, Yasminia Sagastume, Melvin Barahona y Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal; Roberto Cosenza, Daisy Andonie, Alberto Chedrani, José Jaar, Cinthya Hawit, Roberto Munguía, Walton Stanley, Allan Aguiriano, Yasmin Meza y Lester Aguilar, del Partido Nacional; Rita Zúniga y Dunia Jiménez, de Libertad y Refundación (Libre), y Rolando Contreras, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). Dunia Jiménez y Fernando Castro coincidieron en la importancia de mantener el trabajo conjunto, sin distinciones políticas, para atender las necesidades de salud de Cortés.