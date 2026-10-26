¿Tenía cita pendiente en el hospital Mario Rivas? Así puede reprogramarla

San Pedro Sula. Las consultas externas del hospital Mario Rivas se desarrollan con normalidad desde este lunes, luego de 45 días de asambleas informativas que afectaron la atención médica. Las autoridades del centro asistencial activaron un proceso para reprogramar las citas que quedaron pendientes durante ese período. El personal del hospital está contactando por teléfono a los pacientes para informarles sobre las nuevas fechas de sus consultas, como parte de las medidas para reducir la mora acumulada durante la protesta médica.

Además, el centro asistencial está habilitando sobrecupos para los médicos especialistas, con el objetivo de atender a una mayor cantidad de pacientes por día y disminuir los tiempos de espera.

¿Qué hacer si perdió su cita médica?

Las autoridades del Mario Catarino Rivas recomendaron a los pacientes que tenían una cita programada durante las asambleas informativas y que todavía no han recibido una llamada que se presenten al hospital.

Para verificar la reprogramación, deben llevar su carnet de citas y su documento de identificación. En ventanilla podrán consultar su situación y optar a un sobrecupo, sujeto a la disponibilidad del servicio médico correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El proceso busca facilitar la atención de las personas que no pudieron acudir a sus consultas en las fechas previstas y permitir que reciban los servicios médicos pendientes.

Consultas se normalizan en San Pedro Sula

Con la reanudación de las consultas externas, el hospital busca recuperar progresivamente la atención que quedó pendiente durante los 45 días de asambleas informativas.