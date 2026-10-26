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¿Tenía cita pendiente en el hospital Mario Rivas? Así puede reprogramarla

Tras 45 días de asambleas informativas, el hospital retomó las consultas y reprograma citas. Los médicos especialistas atenderán sobrecupos para atender a la población

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 13:37 -
  • Eunice Martínez
¿Tenía cita pendiente en el hospital Mario Rivas? Así puede reprogramarla

El hospital Mario Rivas retomó las consultas externas en San Pedro Sula tras 45 días de asambleas informativas y comenzó a reprogramar las citas pendientes.

 Fotos: Cortesía

San Pedro Sula. Las consultas externas del hospital Mario Rivas se desarrollan con normalidad desde este lunes, luego de 45 días de asambleas informativas que afectaron la atención médica. Las autoridades del centro asistencial activaron un proceso para reprogramar las citas que quedaron pendientes durante ese período.

El personal del hospital está contactando por teléfono a los pacientes para informarles sobre las nuevas fechas de sus consultas, como parte de las medidas para reducir la mora acumulada durante la protesta médica.

Sobre cartones y sábanas, familias esperan respuestas médicas en el Mario Rivas

Además, el centro asistencial está habilitando sobrecupos para los médicos especialistas, con el objetivo de atender a una mayor cantidad de pacientes por día y disminuir los tiempos de espera.

¿Qué hacer si perdió su cita médica?

Las autoridades del Mario Catarino Rivas recomendaron a los pacientes que tenían una cita programada durante las asambleas informativas y que todavía no han recibido una llamada que se presenten al hospital.

Para verificar la reprogramación, deben llevar su carnet de citas y su documento de identificación. En ventanilla podrán consultar su situación y optar a un sobrecupo, sujeto a la disponibilidad del servicio médico correspondiente.

Médicos exigen salarios atrasados mientras pacientes esperan atención

El proceso busca facilitar la atención de las personas que no pudieron acudir a sus consultas en las fechas previstas y permitir que reciban los servicios médicos pendientes.

Los ciudadanos que tengan citas pendientes y no han recibido la llamada de atención al paciente, pueden acudir al hospital para que su cita sea reprogramada.

Los ciudadanos que tengan citas pendientes y no han recibido la llamada de atención al paciente, pueden acudir al hospital para que su cita sea reprogramada.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

Consultas se normalizan en San Pedro Sula

Con la reanudación de las consultas externas, el hospital busca recuperar progresivamente la atención que quedó pendiente durante los 45 días de asambleas informativas.

Pacientes resienten las asambleas médicas y pagan el precio de la falta de consultas

Mientras tanto, los médicos se mantienen en sus puestos de trabajo a la espera de que se concrete el pago de los salarios atrasados, una de las demandas del gremio.

Las autoridades y los profesionales de la salud continúan a la espera de una solución a los compromisos salariales, con el propósito de evitar nuevas interrupciones en la atención de los pacientes.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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